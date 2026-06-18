◆米大リーグドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発登板し、６回７安打４失点。６回に３番フリーマンの逆転２ランで７勝目の権利が発生すると、４番ベッツの打席で、大谷がネクストバッターズサークルにバットを持って登場。投手専念のはずが、エンゼルス時代の２２年９月２２日（同２３日）