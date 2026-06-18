福岡県飯塚市で18日、中央線をはみ出して走行する車を運転していた女が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと飯塚市宮町で18日午前1時すぎ、警ら中の警察官が中央線をはみ出して走行する乗用車を発見し停止を求めました。車を運転していた女の呼気を調べたところ、基準値の5倍を超えるアルコールが検出され、警察は女を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは飯塚市の無職・平山瞳容