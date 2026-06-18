「最適な組み合わせのチームを作ることができないということだ」北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日にグループKの初戦が行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国代表と1-1で引き分けた。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは6大会連続出場を果たすもノーゴールに終わった。海外メディアは初戦ハットトリックのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと対照的な現状について報じた。ポルトガルは前半5分に左