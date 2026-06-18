「車なんて走れば一緒」。そんな常識の対極にいるのが、愛車のカスタムに人生と大金を注ぎ込む改造車マニアたちだ。夫とお揃いの軽トラに200万円超を投じる歯科助手、1台のワゴンRに500万円以上を費やす工場員、1500万円級のレクサスLXを惜しげもなく改造する農家、そして働きながらクラウンを仕上げる塗装工――。彼らの素顔と、カスタムという“底なし沼”から抜け出せない理由に迫った。【画像】 勤務先からは「目立たないとこ