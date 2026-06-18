〈《写真多数》軽トラに200万円超を投じる歯科助手の女性、500万円以上をワゴンRに注ぎ込み続ける工場勤務の男性…改造車マニアたちが明かした“カスタムをやめられない理由”〉から続く物流を支えるトラックドライバーたちは、いかなる日常を送っているのか。「みんなのトラックフェス2025」に出展したドライバーたちのリアルな声は、世間のイメージとはずいぶん異なるものだった。【画像】 「同年代からは『稼いでるなぁ』と羨