最新刊『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』が話題を呼ぶ、米マイクロソフトの現役エンジニア・牛尾剛さん。日々AIと格闘しながら生産性を「異常なレベル」まで引き上げてきた牛尾氏は、これからはすべてのビジネスパーソンに「AIマネジメント力」が必須だと説く。AIエージェントとどう付き合ったらいいのか？ コツを聞いた。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆牛尾剛氏「混乱するとたまに嘘をつく」新