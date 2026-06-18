〈「AIは、とびきり優秀な東大卒の新人のようなもの」米マイクロソフトの牛尾剛が語る“AIに嘘をつかせない技術”〉から続く米マイクロソフトでAI開発にたずさわる現役エンジニアの牛尾剛さんは、AIエージェントを育てるうえで重要なのは「失敗の自動化」だという。『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』が話題の著者が語る、AIマネジメントの真髄とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆牛尾剛氏「でっ