俳優の内田有紀、寺西拓人（timelesz）がダブル主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜後10：00、7月9日スタート）のポスタービジュアルが公開された。【写真】お似合い…W主演を務める内田有紀&寺西拓人今作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹（ひ）かれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純