俳優の円井わんが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）の2時間SPに出演。自身の芸名の由来を明かした。【写真】今ではすっかり…満面の笑みを浮かべる円井わん「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演した円井。同番組のMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）から「円井さん、朗らかなイメージでイライラとかしなさそうだけど？」と言われると「めっちゃ短気で」と意外な一面を明かし