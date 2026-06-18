日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間スペシャル（後7：00）に出演。サインのこだわりを明かした。【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナこの日は「全国ご当地アナウンサー大賞」で若手からベテランまで同局系ご当地アナウンサー39人がスタジオに集った。そのなかで、静岡第一テレビの岩本美蘭アナウン