日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【画像】法務省・検察庁（中央合同庁舎第6号館）◆◆◆剛腕、暗躍せり今夏で就任丸2年となる畝本直美検事総長（昭和63年、検事任官）にとって、総長の椅子は針の筵だったに違いない。再審制度見直しのきっかけとなった2024年の袴田巌さんへの再審無罪判決に対し、