〈なぜ豊臣家は二代で滅んだのか？ 秀吉が「武士の常識」を持っていなかったことがその遠因となった〉から続く秀吉の死後、秀吉子飼いの武将たちと石田三成は激しく対立し、その政権はみるみる不安定になっていった。その背景には豊臣政権が抱える構造的欠陥があった。歴史学者の本郷和人氏は、秀吉の成功を支えた「気前の良さ」こそが、政権の不安定と崩壊を招いたと分析する。本郷氏の最新刊『インテリジェンス関ヶ原』（文春