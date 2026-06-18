俳優の早坂美海が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号の「YJブルーム」企画に登場している。【写真】朝ドラで主人公の妹役がグラビア登場「YJブルーム」では、「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待されるニュースターを紹介する。今回は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』に主人公の妹役で出演中の早坂が登場。“国民の妹”が、趣味の料理を楽しく可憐に披露するほか、ギャップある凛とした表情