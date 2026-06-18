オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は17日、国賓として晩さん会に出席されました。日本時間の早朝、勲章を着用した陛下と、イブニングドレスにティアラ姿の皇后さまは、ウィレムアレクサンダー国王夫妻や長女で王位継承者のカタリナアマリア王女、ベアトリックス前女王などと記念撮影に臨まれました。アムステルダムの王宮で行われた晩さん会には、約200人が出席し、両陛下は友好親善を願い、国王夫妻と乾杯されました。これに先立