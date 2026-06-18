インターネットに雑誌にテレビに本……。今やたくさんの子育てをめぐるアドバイスが氾濫している。しかも親の時代とは違い、学校カリキュラムではカバーしきれない「21世紀スキル」や「非認知能力」といったスキルも重要だとされている。そんな中、親として子に何をしてやればいいのか。それを東京大学出身の著者がまとめ、ロングセラーになっているのが『子育てベスト100』だ。今の親が知っておきたい、100のメソッドとは？東大生