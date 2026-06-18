横浜高校の左腕・小林も注目選手の一人だ(C)産経新聞社「4回戦激突」が決まった瞬間、高校野球ファンの誰もが驚きの言葉を口にしたことでしょう。第108回全国高校野球選手権神奈川大会の組み合わせ抽選会が6月13日、横浜市内で行われました。最注目はこの春の神奈川県大会3回戦で、相洋に0−2で敗れた名門・東海大相模の存在でした。 【関連記事】ドラ1クラス高校生の最適解は「即メジャー」か「まずはNPB」かMLB球団の逸材