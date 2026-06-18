ハットトリックをマークしたメッシが、現時点での最有力候補だ(C)Getty Images連日、熱狂的な盛り上がりをみせている北中米ワールドカップ（W杯）では、得点ランキングもすでに大きな関心事となっている。現地時間6月16日には3人のビッグネームがいずれも複数得点を記録し、それぞれの代表チームに白星をもたらした。【動画】メッシが大暴れ！ハットトリックを達成するシーンをチェックこの日もっとも注目を集めたパフォーマス