介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月27日に回答があった、中部地方在住52歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：くろすけ年齢・性別：52歳・女性同居家族構成：本人のみ居住地域：中部地方雇用形態：個人事業主・業務委託