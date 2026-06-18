ジョバンニ・ファンブロンクホルスト氏＝2022年5月（AP＝共同）サッカーのオランダ1部リーグで上田綺世と渡辺剛がプレーするフェイエノールトは17日、元オランダ代表のジョバンニ・ファンブロンクホルスト氏（51）が新たに監督に就任すると発表した。かつて選手、監督としてフェイエノールトに所属していた。フェイエノールトは2025〜26年シーズンで2位となり、ロビン・ファンペルシー監督を解任していた。（共同）