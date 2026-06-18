プロ野球・巨人の橋上秀樹監督代行は新たに契約を結んだ元中日の小笠原慎之介投手について「もちろん戦力にね、なってもらえればと思います」などと語りました。今季、小笠原投手はナショナルズ傘下のマイナーでプレー。4月に一度3Aにあがり、3試合に登板しましたが、そのほかはマイナーリーグ2A、ハリスバーグでプレーしました。中6日、中5日でコンスタントにイニング数も投げていますが、最後に登板したのは、現地6月4日。6回2/3