◇インターリーグドジャース―レイズ（2026年6月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点ながら7勝目の権利を得て降板した。4回にコール、フリーランドの適時打で2点を先制してもらった大谷だったが、5回に崩れた。先頭のメサに四球、続くフェドゥシアに中越え二塁打されて無死二、三塁のピンチを背負う。ウォールズに右犠飛で1点を返さ