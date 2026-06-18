17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、楽天の村林一輝のプレーについて、解説の辻発彦氏が厳しい目を向けた。まず守備では、7回のプレーが取り上げられた。ショート後方とライト前方の中間に上がった飛球に対し、村林は途中まで追いながらも捕球を断念。結果的にポテンヒットとなり、その後の失点につながった。さらに8回には、無死一塁の場面でゲッツーコースの打球をファンブル。この回も追加点を許し、楽天