ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間17日、本拠地でのレイズ戦に先発登板。6回4失点の投球で今季7勝目の権利を持って降板した。左膝炎症による欠場もありながら、予定通り中6日で迎えたマウンド。投手専念で登板した大谷は初回、先頭打者ディアスを空振り三振に仕留めるなど三者凡退の好スタート。2回表は先頭の4番カミネロに安打を許したが、後続3人を断って無失点とした。3回表は二死から死球と安打を