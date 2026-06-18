元ロッテ監督の吉井理人氏が楽天の新監督に就任することが発表された。昨季まで同リーグの球団を率いていた指揮官が、ほどなくして他球団の監督へ就任するのは異例。さらに監督交代に伴い、シーズン途中で代行監督から正式な新監督へバトンが渡される形となったことも異色の人事だ。17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が吉井新監督の船出についてそれぞれの見解を語った。まず辻発彦氏は、「引き受