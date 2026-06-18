中国による台湾統一は本当に「習近平の野心」が原因なのか。拓殖大学海外事情研究所教授でジャーナリストの富坂聰さんは「日本のメディアは中国側の強いメッセージばかりを報じてきた。中国は『平和統一』を掲げてきたが、台湾の政治家がその大前提となる『安全装置』を壊したことは無視されている」という――。（第1回）※本稿は、富坂聰『おそるべき「中国一強」時代』（小学館新書）の一部を再編集したものです。2026年5月20日