投手専念で6回投げ終えた直後…打者として出場【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回に指名打者が解除されて打席に入った。登場曲が流れると、場内のファンがざわめきが起こった。結果は遊ゴロだった。大谷は投手専念で先発登板。左膝の状態が心配される中での登板となったが、最速は101.0マイル（約162.5キロ）を計測。5