子どもが同世代の子とケンカになったらどうすればいいのか。保育学、教育心理学に詳しい学習院大学教授の秋田喜代美さんは「親が介入するのではなく当事者同士で解決することが、子どもの成長につながる」という。3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。写真＝iStock.com／Irina_Geo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Irina_Geo■モンスターペアレントはまったく他人事じゃないまさか自分