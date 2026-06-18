イタリア代表レジェンド率いるウズベキスタン代表が初のワールドカップに挑む。ウズベキスタン代表は6月18日11時（日本時間）、メキシコ・メキシコシティのエスタディオ・シウダ・デ・メヒコで行われる北中米ワールドカップ・グループK第1節でコロンビア代表と対戦する。【写真】韓国女性インフルエンサー、北中米W杯で「つり目ポーズ」被害イランやUAE、カタールなどと同居したアジア最終予選を6勝3分1敗の2位で通過し、史上初の