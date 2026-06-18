◆府中牝馬Ｓ追い切り（１７日・美浦トレセン）第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（同、東京）は、コガネノソラが美浦・坂路で弾むような動き。福島牝馬Ｓに続く重賞連勝へ陣営は意欲十分だ。福島牝馬Ｓに続く父子重賞Ｖへ万全の態勢が整った。コガネノソラは菊沢調教師がまたがり、美浦・坂路を単走で５４秒２―１２秒６。首をリズミカルに使い、弾むようなフットワークで駆け上がった。「リラックスして動きが良かった。へぐったら（失