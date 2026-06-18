◆米大リーグドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２連勝中で貯金が今季最多２０となっているナ・リーグ西地区首位のドジャースが１７日（日本時間１８日）、大谷翔平投手（３１）が７勝目を狙って先発登板した本拠地・レイズ戦で、６回９１球を投げ、７安打４失点で勝利投手の権利をつかんだ。さらに６回からは代打で出場した。１―０で勝った前日１６日（同１７日）は１５号