元サッカー日本代表の大久保嘉人氏が１７日にＳＮＳを更新。涼しい？動画をアップした。２０２５年に一家そろってスペインに移住した大久保。「日本は暑いでしょう。なのでゴリラの水遊びをどうぞ」と書き出し、自らがホースを使って豪快に水浴びする姿をアップ。水が冷たいのか、時折険しい表情を見せたりしながら水を浴びるシュールな映像にファンからは「思わず笑ってしまいましたわー」「笑い涼みました」「最高やん！」「