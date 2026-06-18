突然ですが、「GX」が何の略か知っていますか？知識をつけておこう！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「グリーントランスフォーメーション」でした！GXとは、「グリーントランスフォーメーション」の略語です。化石燃料への依存から脱却し、再生可能エネルギーや水素、アンモニアなどのクリーンエネルギーへと社会全体を転換させていく取り組みを指します。単にエネルギーの種類を変えるだけでなく、産業構造や経済シス