【九州南部は大雨警戒続く】九州は鹿児島県を中心に激しい雨が降り、夜にかけても雨が続きそうです。すでに土砂災害の危険度が高まっているエリアもありますので、崖など危ない場所からは離れ、引き続き大雨の情報にお気をつけください。【関東は2回、雨のタイミング】関東は、午前は南部を中心に本降りの雨でしょう。午後になると雨はいったん上がるところが多いものの、突然の雷雨の可能性があります。【晴れても天気急変に注意