天皇皇后両陛下が、公式訪問先のオランダで晩さん会に出席し、陛下が平和への思いを述べられました。現地時間17日夜、両陛下は首都アムステルダムの王宮で、国王夫妻らと写真撮影にのぞまれました。その後、晩さん会では、陛下が第二次世界大戦に触れ、次のようにスピーチされました。「過去に苦難の時期があったことも同じく、決して忘れてはなりません。先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷つ