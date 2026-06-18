全日本女子野球連盟、株式会社M4、読売新聞社は17日、9月13日に東京ドームで「SATO presents『高校野球女子選抜』vs『イチロー選抜 KOBE CHIBEN』」を開催すると発表しました。日本女子野球の未来を担う高校生と、イチローさん率いる『KOBE CHIBEN』が対戦する恒例のエキシビションマッチで、今年で6回目の開催。東京ドームでの開催は2年ぶりとなります。また、特別ゲストとして松井秀喜さんの出場も決定。松井さんは3年連続で『イ