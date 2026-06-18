レトロな「丸目4灯テール」採用に込めた日産の“本気度”日産が2026年4月にティザー映像や画像を公開し、ファンのみならずクルマ好きにとって非常に大きな関心事となっている新型「スカイライン」。現在販売されている13代目スカイライン（V37型）は2014年に販売がスタートしているため、もし次期型が来年発売となれば、実に約13年ぶりとなる待望のフルモデルチェンジを果たすことになります。【画像】超カッコイイ！ これが日