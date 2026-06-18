私はスミレ。娘アイの部活の顧問であるトクラ先生から、電話がありました。練習態度が悪い部員にアイがキツく注意しているせいで、「部活が嫌だ」と悩む子がでてきたのだそうです。相手の保護者から直接話をしたいと言われ、私は戸惑いながらも承諾しました。しかしアイがトラブルメーカー扱いされることには納得がいきません。顧問の先生が部員の指導を怠っているのではないかと疑問を感じます。帰宅したアイに、一度しっかりと話