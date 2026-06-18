昨年度、冬の選手権を制して大分県勢として初めて頂点に立った柳ヶ浦高校女子サッカー部。女王としての重圧と戦いながら、インターハイ優勝へ最終調整を進めています。中心を担うのは、年代別の日本代表を経験した3人です。 【写真を見る】「個の力だけでは勝てない」冬の女王・柳ヶ浦女子サッカー部が目指す夏の頂点カギは”伊東純也”目指す1年生FW 主力9人残るもおごりなし県総体は盤石の勝利 今年1月