ニューヨーク証券取引所＝2025年12月30日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反落し、前日比507.12ドル安の5万1492.55ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを視野に入れた姿勢を示したことへの警戒感が広がり、売り注文が優勢となった。FRBはこの日開いた連邦公開市場委員会（FOMC）後に示した経済見通しで、2026年末までに利上げする