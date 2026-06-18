「ファーム・練習試合、広島０−０ＪＲ西日本」（１７日、由宇球場）「左ハムストリングの肉離れ」で離脱していた広島・秋山翔吾外野手（３８）が１７日、２軍の練習試合・ＪＲ西日本戦（由宇）で実戦復帰を果たした。「３番・右翼」で出場し、２打数無安打で六回から交代したものの、２度の守備機会を軽快にこなすなど順調な回復ぶりを示した。緑が美しく映える由宇球場に、頼もしい背番号９が帰ってきた。故障からの復活を