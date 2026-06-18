他人からインターネットバンキングの口座のIDや暗証番号を譲り受けたとして、結婚相談所を運営する男が再逮捕されました。再逮捕されたのは、結婚相談所などを運営する「DL－NEXT」の社長・石田勇太容疑者(40)です。石田容疑者は今年2月から3月まで、他の者と共謀し、他人名義のインターネットバンキング9つの口座のログインIDや暗証番号などを有償で譲り受けた疑いが持たれています。石田容疑者は会社