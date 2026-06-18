【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46の井上和と令和ロマンの松井ケムリが、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）で新キャラクターの日本版声優と務めることが発表された。【写真】乃木坂46メンバー＆人気お笑い芸人が声優務める「トイ・ストーリー」新キャラ◆ 映画「トイ・ストーリー5」日本版声優として、ウッディ役の唐沢寿明やバズ・ライトイヤー役の所ジョ