「神様ではなく人間が作った法律。改正できないことはない」袴田事件で再審無罪が確定した、袴田巌さん（90）の姉・ひで子さん（93）が今月9日、再審制度見直し法案を審議している国会でこう訴えた。再審請求中に死刑が執行され、弁護権を侵害されたとして、元死刑囚の弁護士3人が国に賠償を求めた裁判の控訴審では、大阪高裁が原告側の訴えを棄却した。一方、大阪教育大附属池田小学校（大阪府池田市）で児童8人が殺害された事