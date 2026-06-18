セ・リーグでは中日が、パ・リーグでは楽天が、最下位をひた走っている。そんな両チームのファンをさらに意気消沈させる事態となった――。愛知県警中署は6月9日、詐欺容疑で山崎大貴（やまさき・だいき）容疑者（29）を逮捕した。彼は中日や楽天で活躍した“中年の星”こと山崎武司氏（57）の長男だ。＊＊＊【写真を見る】山粼大貴容疑者の実家である、山粼武司氏の豪邸大貴容疑者の逮捕容疑は、2024年11月19日