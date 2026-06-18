イランとの合意を急いだ背景トランプ米大統領は14日（日本時間15日）、戦闘終結をめぐりイランと合意したことをSNSで発表した。追ってイラン国営放送も合意を報じ、19日に署名式が予定されている。【写真】「トランプの名前、外します」名称変更の“違法”判決で元に戻った超有名施設だが“開幕”はお預け？トランプ氏の思いは「世界の船はエンジンを始動し、石油を流そう」との一行に凝縮されていたと思う。トランプ氏は