◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）「日本生命セ・パ交流戦」は１７日、阪神が楽天を下し全日程を終了した。既に西武が初優勝を飾り、パ・リーグが６５勝３９敗４分けで４年連続１８度目、過去最多２６の勝ち越しとなった。長谷川（西武）が打率３割６分７厘で首位打者、栗原（ソフトバンク）が最多の７本塁打を記録。投手では北山（日本ハム）、大津（ソフトバンク）、高橋（阪神）が３戦３