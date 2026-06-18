日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１８日、生放送された。冒頭では総合司会の水卜麻美アナウンサーと木曜パーソナリティーを務める「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳｆｒｏｍＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥ」のパフォーマー、山下健二郎が雨が降りしきる屋外で傘をさして番組スタートのあいさつ。そこで水卜アナは開催中のサッカーＷ杯北中米大会に触れ、「健二郎さん、私メッシ選手と同学