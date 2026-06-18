【全2回（前編／後編）の前編】目下、国会答弁で防戦一方を強いられている高市早苗首相（65）には、自ら公言できない家族の秘密があるという。背景には、彼女の「夫一族」が何代にもわたって紡いできた中国との深い絆があった。わが国のかじ取りを担うトップの危機管理に懸念は尽きないのだ。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相現在と比較すると「まるで別人」高市首相が座右の銘のごとく口にする言葉として