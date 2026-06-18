トップは5度逮捕国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の実質的ナンバー2で、「小澤」などの偽名で活動していた榎本悠人容疑者（35）を職業安定法違反（有害業務紹介）の疑いで警視庁は逮捕した。捜査当局は組織壊滅のため、なりふり構わず捜査を進めているようだ。【写真を見る】競売にかけられた井上組長の邸宅は「要塞」に、井上組長らと盃を交わしたトクリュウ「JPドラゴン」幹部メンバーの自信満々カット「榎本容