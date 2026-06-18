NHKのエースとして活躍する桑子真帆アナ（39）の妊娠が発表された。意外にも、局内で注目を集めているのは、彼女の産休明けの処遇だという。＊＊＊【写真を見る】ヌーディーなドレスを身にまとった「NHK元エース」和久田アナ“エースキャスターはつくらない”現在、「クローズアップ現代」（月〜水曜）のキャスターを務める桑子アナの第1子妊娠は、夫で俳優の小澤征悦（52）が今月6日、自らの番組で報告したものだ。NHK関